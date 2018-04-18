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АЗ Алкмаар - Витесс

18.04.2018, Среда, 19:30 мск Алкмаар, стадион АФАС Штадион Голландия. Эредивизие, 32 тур АЗ Алкмаар - Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
3 тур
26 августа, суббота 19:30 Витесс 1:2 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 16:30 Витесс 2:1 АЗ Алкмаар
9 тур
15 октября, суббота 21:45 АЗ Алкмаар 2:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
22 тур
6 февраля, суббота 21:45 АЗ Алкмаар 1:0 Витесс
12 тур
8 ноября, воскресенье 18:45 Витесс 0:2 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
13 марта, пятница 22:00 Витесс 3:1 АЗ Алкмаар
13 тур
22 ноября, суббота 20:30 АЗ Алкмаар 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
4 февраля, вторник 23:45 Витесс 0:2 АЗ Алкмаар
5 тур
1 сентября, воскресенье 18:30 АЗ Алкмаар 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
19 тур
19 января, суббота 23:45 АЗ Алкмаар 4:1 Витесс
10 тур
28 октября, воскресенье 19:30 Витесс 1:2 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Витесс 2:2 АЗ Алкмаар
5 тур
10 сентября, суббота 21:45 АЗ Алкмаар 4:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
28 тур
18 марта, пятница 22:45 АЗ Алкмаар 3:1 Витесс
13 тур
7 ноября, воскресенье 16:30 Витесс 1:1 АЗ Алкмаар
Чемпионат Голландии (2009/2010)
25 тур
27 февраля, суббота 21:45 Витесс 0:3 АЗ Алкмаар
16 тур
4 декабря, пятница 22:45 АЗ Алкмаар 1:2 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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