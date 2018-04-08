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Лугано - Базель

08.04.2018, Воскресенье, 17:00 мск Швейцария. Суперлига, 28 тур Лугано - Базель
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
20 тур
4 февраля, воскресенье 18:00 Базель 0:1 Лугано
11 тур
14 октября, суббота 20:00 Лугано 0:4 Базель
5 тур
20 августа, воскресенье 17:00 Базель 1:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
31 тур
7 мая, воскресенье 14:45 Лугано 2:2 Базель
19 тур
4 февраля, суббота 22:00 Базель 4:0 Лугано
12 тур
22 октября, суббота 21:00 Лугано 2:2 Базель
5 тур
20 августа, суббота 21:00 Базель 4:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
29 тур
20 апреля, среда 20:45 Базель 3:0 Лугано
23 тур
13 апреля, среда 19:30 Лугано 1:4 Базель
10 тур
26 сентября, суббота 21:00 Базель 3:1 Лугано
6 тур
22 августа, суббота 18:45 Лугано 1:3 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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