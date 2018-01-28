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Фейеноорд - АДО Ден Хааг

28.01.2018, Воскресенье, 16:30 мск Роттердам, стадион Де Кейп Голландия. Эредивизие, 20 тур Фейеноорд - АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
11 тур
5 ноября, воскресенье 14:30 АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
23 тур
19 февраля, воскресенье 18:45 АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд
5 тур
11 сентября, воскресенье 13:30 Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
21 тур
31 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг
11 тур
1 ноября, воскресенье 14:30 АДО Ден Хааг 1:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
20 тур
1 февраля, воскресенье 14:30 Фейеноорд 2:1 АДО Ден Хааг
1 тур
10 августа, воскресенье 14:30 АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
20 тур
25 января, суббота 21:45 АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд
8 тур
29 сентября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
33 тур
5 мая, воскресенье 14:30 АДО Ден Хааг 2:0 Фейеноорд
17 тур
16 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
31 тур
22 апреля, воскресенье 14:30 АДО Ден Хааг 1:2 Фейеноорд
8 тур
2 октября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 0:3 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
24 тур
20 февраля, воскресенье 14:30 АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд
16 тур
28 ноября, воскресенье 14:30 Фейеноорд 2:1 АДО Ден Хааг
Чемпионат Голландии (2009/2010)
24 тур
21 февраля, воскресенье 14:30 Фейеноорд 2:2 АДО Ден Хааг
15 тур
29 ноября, воскресенье 14:30 АДО Ден Хааг 0:2 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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