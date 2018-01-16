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Рединг - Стивенидж

16.01.2018, Вторник, 23:00 мск Рединг, стадион Мадейски Англия. Кубок, 1/32 финала , ответный матч Рединг - Стивенидж
Первый матч:
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
6 января, суббота 18:00 Стивенидж 0:0 Рединг
Англия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
7 января, суббота 19:00 Рединг 0:1 Стивенидж
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
29 января, суббота 18:00 Стивенидж 1:2 Рединг
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