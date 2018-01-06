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Донкастер Роверс - Рочдейл

06.01.2018, Суббота, 18:00 мск Донкастер, стадион Кипмоат Стэдиум Англия. Кубок, 1/32 финала Донкастер Роверс - Рочдейл
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