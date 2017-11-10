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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия - Кипр
Грузия - Кипр: обзор матча 10 ноября 2017
Грузия
10.11.2017, пятница, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Кипр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Грузия - Кипр
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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Грузия
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Лига наций. Украина благодаря голу на 1-й минуте победила в Кошице Грузию (1:0) и избежала понижения
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Лига наций. Украина благодаря голу на 1-й минуте победила в Кошице Грузию (1:0) и избежала понижения
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