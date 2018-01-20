Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - РБ Лейпциг
Фрайбург - РБ Лейпциг: обзор матча 20 января 2018
Фрайбург
20.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
72'
Я. Хаберер
76'
Р. Кох
66'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - РБ Лейпциг
ГОЛ! 2:1!
Р. Кох
Пас отдал
К. Гюнтер
76'
ГОЛ! 1:1!
Я. Хаберер
72'
66'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Забитцер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-2-1
1
Шволов
2
Кемпф
5
Гульде
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
15
Штенцель
6
Абраши
19
Хаберер
18
Петерсен
3-4-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
4
Орбан
2
Упамекано
6
Демме
20
Забитцер
27
Лаймер
44
Кампль
77
Брума
97
Огустен
11
Вернер
Остались в запасе
Фрайбург
РБ Лейпциг
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Фрайбург - РБ Лейпциг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
РБ Лейпциг
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:12
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:12
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+