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Зброевка - Карвина

31.03.2018, Суббота, 16:00 мск Чехия. Синот Лига, 22 тур Зброевка - Карвина
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
8 тур
24 сентября, воскресенье 18:00 Карвина 2:1 Зброевка
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
16 тур
3 декабря, суббота 17:00 Зброевка 1:1 Карвина
2 тур
6 августа, суббота 18:00 Карвина 1:1 Зброевка
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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