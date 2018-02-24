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Теплице - Баник

24.02.2018, Суббота, 20:30 мск Теплице, стадион На Стинадлех Чехия. Синот Лига, 18 тур Теплице - Баник
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
4 тур
19 августа, суббота 18:00 Баник 3:3 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
19 марта, суббота 17:00 Баник 1:2 Теплице
8 тур
26 сентября, суббота 16:30 Теплице 1:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
17 тур
21 февраля, суббота 19:00 Теплице 1:0 Баник
3 тур
8 августа, пятница 22:15 Баник 1:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Теплице 0:0 Баник
15 тур
25 ноября, понедельник 21:00 Баник 0:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
13 мая, понедельник 21:00 Теплице 3:2 Баник
13 тур
3 ноября, суббота 19:00 Баник 3:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Теплице 1:1 Баник
1 тур
30 июля, суббота 19:00 Баник 3:4 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:00 Теплице 4:0 Баник
7 тур
28 августа, суббота 19:45 Баник 0:1 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
5 апреля, понедельник 17:30 Теплице 0:1 Баник
9 тур
26 сентября, суббота 19:00 Баник 2:2 Теплице
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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