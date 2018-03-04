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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Шахтер
Карпаты - Шахтер: обзор матча 04 марта 2018
Карпаты
04.03.2018, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
56'
Бернард
82'
Исмаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Шахтер
82'
ГОЛ! 0:2!
Исмаили
Пас отдал
Марлос
56'
ГОЛ! 0:1!
Бернард
Желтая карточка
А. Федецкий
42'
Начало матча
Статистика матча Карпаты - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Украина
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