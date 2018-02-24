Черноморец - Карпаты

|10 тур
|24 сентября, воскресенье
|19:30
|Карпаты
|1:1
|Черноморец
|10 тур
|24 сентября, воскресенье
|19:30
|Карпаты
|1:1
|Черноморец
|19 тур
|26 февраля, воскресенье
|15:00
|Черноморец
|1:0
|Карпаты
|8 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Карпаты
|0:0
|Черноморец
|17 тур
|5 марта, суббота
|15:00
|Черноморец
|0:0
|Карпаты
|4 тур
|8 августа, суббота
|19:30
|Карпаты
|4:0
|Черноморец
|23 тур
|10 мая, воскресенье
|17:00
|Карпаты
|2:0
|Черноморец
|10 тур
|7 декабря, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|0:0
|Карпаты
|30 тур
|18 мая, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|0:0
|Карпаты
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|21:30
|Карпаты
|1:1
|Черноморец
|20 тур
|9 марта, суббота
|19:30
|Карпаты
|1:2
|Черноморец
|5 тур
|11 августа, суббота
|22:30
|Черноморец
|1:1
|Карпаты
|1/4 финала
|11 апреля, среда
|21:00
|Карпаты
|2:1
|Черноморец
|17 тур
|19 ноября, суббота
|20:30
|Черноморец
|2:2
|Карпаты
|2 тур
|17 июля, воскресенье
|18:00
|Карпаты
|1:1
|Черноморец
|23 тур
|2 апреля, пятница
|20:00
|Карпаты
|1:1
|Черноморец
|8 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|1:1
|Карпаты
|18 тур
|1 марта, воскресенье
|16:00
|Карпаты
|3:0
|Черноморец
|3 тур
|1 августа, пятница
|20:00
|Черноморец
|3:0
|Карпаты
|29 тур
|11 мая, воскресенье
|19:00
|Карпаты
|2:0
|Черноморец
|14 тур
|26 октября, пятница
|19:00
|Черноморец
|4:0
|Карпаты
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|22
|16
|3
|3
|51:18
|+33
|51
|2.
|Динамо К
|21
|13
|6
|2
|42:17
|+25
|45
|3.
|Ворскла
|22
|11
|4
|7
|28:22
|+6
|37
|4.
|Заря
|22
|8
|9
|5
|38:28
|+10
|33
|5.
|Верес
|22
|7
|11
|4
|26:17
|+9
|32
|6.
|Мариуполь
|21
|8
|5
|8
|27:27
|0
|29
|7.
|Олимпик Дн
|22
|7
|7
|8
|24:26
|-2
|28
|8.
|Александрия
|22
|4
|11
|7
|19:23
|-4
|23
|9.
|Звезда К
|22
|4
|7
|11
|13:31
|-18
|19
|10.
|Карпаты
|22
|3
|10
|9
|13:35
|-22
|19
|11.
|Черноморец Од
|22
|3
|9
|10
|16:36
|-20
|18
|12.
|Сталь
|22
|3
|6
|13
|15:32
|-17
|15