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Черноморец - Карпаты

24.02.2018, Суббота, 15:00 мск Одесса, стадион Черноморец Украина. Премьер-лига, 21 тур Черноморец - Карпаты
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
10 тур
24 сентября, воскресенье 19:30 Карпаты 1:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
19 тур
26 февраля, воскресенье 15:00 Черноморец 1:0 Карпаты
8 тур
17 сентября, суббота 17:00 Карпаты 0:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
17 тур
5 марта, суббота 15:00 Черноморец 0:0 Карпаты
4 тур
8 августа, суббота 19:30 Карпаты 4:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
10 мая, воскресенье 17:00 Карпаты 2:0 Черноморец
10 тур
7 декабря, воскресенье 18:00 Черноморец 0:0 Карпаты
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Черноморец 0:0 Карпаты
15 тур
3 ноября, воскресенье 21:30 Карпаты 1:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 19:30 Карпаты 1:2 Черноморец
5 тур
11 августа, суббота 22:30 Черноморец 1:1 Карпаты
Украина. Датагруп Кубок (2011/2012)
1/4 финала
11 апреля, среда 21:00 Карпаты 2:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
17 тур
19 ноября, суббота 20:30 Черноморец 2:2 Карпаты
2 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Карпаты 1:1 Черноморец
Чемпионат Украины (2009/2010)
23 тур
2 апреля, пятница 20:00 Карпаты 1:1 Черноморец
8 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 1:1 Карпаты
Чемпионат Украины (2008/2009)
18 тур
1 марта, воскресенье 16:00 Карпаты 3:0 Черноморец
3 тур
1 августа, пятница 20:00 Черноморец 3:0 Карпаты
Чемпионат Украины (2007/2008)
29 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Карпаты 2:0 Черноморец
14 тур
26 октября, пятница 19:00 Черноморец 4:0 Карпаты
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 16 3 3 51:18 +33 51
2. Динамо К 21 13 6 2 42:17 +25 45
3. Ворскла 22 11 4 7 28:22 +6 37
4. Заря 22 8 9 5 38:28 +10 33
5. Верес 22 7 11 4 26:17 +9 32
6. Мариуполь 21 8 5 8 27:27 0 29
7. Олимпик Дн 22 7 7 8 24:26 -2 28
8. Александрия 22 4 11 7 19:23 -4 23
9. Звезда К 22 4 7 11 13:31 -18 19
10. Карпаты 22 3 10 9 13:35 -22 19
11. Черноморец Од 22 3 9 10 16:36 -20 18
12. Сталь 22 3 6 13 15:32 -17 15
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