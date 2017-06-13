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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия - Бразилия
Австралия - Бразилия: обзор матча 13 июня 2017
Австралия
13.06.2017, вторник, 13:05
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Бразилия
Матч
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Таблица
Статистика матча Австралия - Бразилия
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0
0
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0
0
Матчи команд
Австралия
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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