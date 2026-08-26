«Локомотив» активировал выкуп хавбека «Балтики»

«Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Титкова.

Сумма составляет 125 миллионов рублей.

Теперь москвичам нужно договориться с игроком, который пока не принял окончательного решения о будущем.

По данным журналиста Андрея Панкова, Титков хочет посмотреть, выльется ли во что-то конкретное возможный интерес ЦСКА, а также не захочет ли «Балтика» предложить ему новый контракт.