«Локомотив» активировал выкуп хавбека «Балтики»

«Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Титкова.
Сумма составляет 125 миллионов рублей.
Теперь москвичам нужно договориться с игроком, который пока не принял окончательного решения о будущем.
По данным журналиста Андрея Панкова, Титков хочет посмотреть, выльется ли во что-то конкретное возможный интерес ЦСКА, а также не захочет ли «Балтика» предложить ему новый контракт.
- 26-летний Титков в этом сезоне провел 5 матчей за «Балтику», забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,2 миллиона евро.
- Срок его контракта с калининградцами рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Чемпионат»