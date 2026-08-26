Кисляк: «Не смотрел ни «Человека-паука», ни фильмы про «Марвел»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о фильмах про супергероев.
Красно-синие пперед матчем 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2) выпустили промо-ролик, в котором показал Кисляка в образе Человека-паука.
– Пресс-служба показала тебя в образе Человека-паука. Тебе нравятся фильмы про него?
– Я ни разу не смотрел ни «Человека-паука», ни фильмы про «Марвел». Не фанат этого. Поэтому, скорее всего, не пойду на новую часть «Человека-паука».
- Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоялась 31 июля. В российских кинотеатрах показ начался с 20 августа.
- В 7 матчах за ЦСКА в этом сезоне Кисляк отметился 1 ассистом.
Источник: «Спорт-Экспресс»