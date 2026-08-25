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  • Орлов назвал виновного в голе Зобнина в ворота «Зенита» – это не Адамов

Орлов назвал виновного в голе Зобнина в ворота «Зенита» – это не Адамов

25 августа, 22:10
6

Комментатор Геннадий Орлов разобрал забитые мячи «Спартака» в ворота «Зенита» в пятом туре РПЛ.

«Разберем голы. Почему Угальде оставили в одиночестве? В нескольких метрах от него находился Вега. Это же угловой, стандарт! Каждый каждого должен разобрать.

А тут... Беспечность, недосмотр, потеря концентрации. Надо же не на мяч смотреть, когда он летит, а на соперника. Такие ошибки у питерцев повторяются из матча в матч.

Да, хозяевам немного повезло. Рикошет, автогол. Но это же не отменяет всего того, о чем сказал выше.

А второй гол – это просто верх непрофессионализма! Верх! Во-первых, почему за Зобниным не побежал Глушенков? Да, он сначала попытался что-то сделать, но понял, что проигрывает в скорости в данном эпизоде. Взял и остановился! Либо подумал, что партнеры подстрахуют. В общем притормозил...

Зобнин подработал первым касанием мяч, а вторым пробил. Все успел. Хороший удар – в дальний угол. Мяч еще и подскочил перед Адамовым, создав тому проблемы.

Но нельзя позволять с такой позиции так свободно пробивать! Кто-то из центральных защитников должен был выдвинуться на спартаковца», – считает Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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Mirak92
1787685511
После матча махают палками только немытые. Канон
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FWSPM
1787687480
если смотреть внимательно то очевидно что в обоих голах в первую очередь виноват барриос именно он оба раза должен был накрывать атакующего игрока
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FCSpartakM
1787690822
вообще не понимаю, зачем всех собак скинули на Адамова. В первом случае он отбил удар, кто виноват, что там ********** стоит как не пришей седалищу рукав,а во втором мяч тупо подпрыгнул перед вратарем.
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Kollljan
1787717655
Уже среда. Пора забыть этот матч и готовиться к следующему.
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subbotaspartak
1787719443
Трагедия что-ли? 40 дней обсуждать будете?
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zigbert
1787724640
Не придали значения.Зобнин ведь не ударник,держали других.
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