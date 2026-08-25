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Орлов уличил игрока «Зенита» в непрофессионализме

25 августа, 17:23
7

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал Максима Глушенкова за удаление в матче пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:0).

  • Игрок сине-бело-голубых получил красную карточку на 87-й минуте.
  • Ему дали второе предупреждение за неспортивное поведение.
  • Этому предшествовало столкновения Глушенкова и Игоря Дмитриева.
  • Матч на «Лукойл Арене» судил Инал Танашев.

«Вторая желтая карточка Глушенкову? Он толкался с Дмитриевым, так? Мяч уже ушел, а зенитовец поставил корпус. В принципе, это фол. Дал судье основания...

Арбитр находился рядом, принял такое решение. Получается, какое-то ребячество со стороны Максима. Ну он же уже опытный футболист!

А здесь захотел осадить молодого соперника и... Непрофессионализм какой-то. Подвел остальных. Пропустит следующий тур», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушенков Максим Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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ТяжелаяАртиллерия
1787668012
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...уефан
1787668069
..."уличил и больно схватил за ухо"...
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ТяжелаяАртиллерия
1787668181
Комментарий скрыт модератором
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Просто-333
1787669738
Как же не профессионализм Бомбачей режет слух: уличил, раскрыл, определил... Такое ощущение, что пишет школота начальных классов.
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FCSpartakM
1787675909
писал и пишу с первого дня пребывания Максимушки, что зенит еще пожалеет, что его купил. Чел абсолютный ЧСВ-шник, плевавший на результат, сейчас еще начнет крутить руки руководству с новым контрактом, а те эти деньги дадут. Показательный момент, когда Алип давал верховую передачу, а Глуш тупо за ней не побежал, потому что в ножку не дали,а надо пробежаться
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zigbert
1787679913
Характер у Глушенкова не сахар. А ведь это было известно ещё до прихода его в Зенит.
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Garrincha58
1787680461
Всех русских кого Зенит купил Глушенкова Дивеева или Соболева они не усилили команду это среднего уровня игроки правда и лучше фиг найдёшь, но тогда зачем они нужны может просто давать играть молодым пацанам ведь играют же в ЦСКА и в Локо ребята и неплохо играют. И ведь речь не об этих двух поражениях, а об самой игре, которой нет! На игру Зенита смотреть противно с таким потенциалом и так играть....ужас!!!
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