Орлов уличил игрока «Зенита» в непрофессионализме

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал Максима Глушенкова за удаление в матче пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:0).

Игрок сине-бело-голубых получил красную карточку на 87-й минуте.

Ему дали второе предупреждение за неспортивное поведение.

Этому предшествовало столкновения Глушенкова и Игоря Дмитриева.

Матч на «Лукойл Арене» судил Инал Танашев.

«Вторая желтая карточка Глушенкову? Он толкался с Дмитриевым, так? Мяч уже ушел, а зенитовец поставил корпус. В принципе, это фол. Дал судье основания...

Арбитр находился рядом, принял такое решение. Получается, какое-то ребячество со стороны Максима. Ну он же уже опытный футболист!

А здесь захотел осадить молодого соперника и... Непрофессионализм какой-то. Подвел остальных. Пропустит следующий тур», – сказал Орлов.