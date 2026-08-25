Орлов уличил игрока «Зенита» в непрофессионализме

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал Максима Глушенкова за удаление в матче пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:0).
- Игрок сине-бело-голубых получил красную карточку на 87-й минуте.
- Ему дали второе предупреждение за неспортивное поведение.
- Этому предшествовало столкновения Глушенкова и Игоря Дмитриева.
- Матч на «Лукойл Арене» судил Инал Танашев.
«Вторая желтая карточка Глушенкову? Он толкался с Дмитриевым, так? Мяч уже ушел, а зенитовец поставил корпус. В принципе, это фол. Дал судье основания...
Арбитр находился рядом, принял такое решение. Получается, какое-то ребячество со стороны Максима. Ну он же уже опытный футболист!
А здесь захотел осадить молодого соперника и... Непрофессионализм какой-то. Подвел остальных. Пропустит следующий тур», – сказал Орлов.
Источник: «Спорт-Экспресс»