Губерниев ответил, будет ли «Спартак» бороться за чемпионство

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

– «Спартак» будет бороться за чемпионство?

– «Спартак», безусловно, будет бороться за чемпионство. Но и «Зенит» тоже будет бороться за титул. В созидании команда хороша, уже теперь два тайма проводит ровно. Тактика «Зенита» с расчетом на то, что во втором тайме команда, даже проигрывая, сможет как раньше дожать «Спартак», не сработала. Мы ждали серьезный план «Б» от «Зенита», но не дождались. «Спартак» хорош, у «Зенита» теперь сложный календарь, и он через эти тернии будет пробиваться к звездам. Но «Спартак», если сейчас уверует в то, что всe будет хорошо, тоже ошибется. Нужно воспитывать психологию победителя, пока у команды это получается. Посмотрим, кем они заменят Литвинова после травмы. Тем интереснее нам будет наблюдать последующие матчи.