Бубнов поставил оценку Соболеву за матч со «Спартаком» – форварда заменили в начале 2-го тайма

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру Александра Соболева в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком». Форварда «Зенита» заменили на 57-й минуте.

«Соболев – единица. 59% брака. Ну куда? Нападающему уже 45% брака – единица, 40% – двойка. А здесь 59%.

Соболева в начале второго тайма он [Семак] убирает. Что ты его в начале второго тайма убираешь?», – сказал Бубнов.