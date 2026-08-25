Бубнов поставил оценку Соболеву за матч со «Спартаком» – форварда заменили в начале 2-го тайма

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру Александра Соболева в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком». Форварда «Зенита» заменили на 57-й минуте.
«Соболев – единица. 59% брака. Ну куда? Нападающему уже 45% брака – единица, 40% – двойка. А здесь 59%.
Соболева в начале второго тайма он [Семак] убирает. Что ты его в начале второго тайма убираешь?», – сказал Бубнов.
- «Зенит» уступил «Спартаку» со счетом 0:2.
- Петербуржцы занимают четвертое место в турнирной таблице, имея на счету 9 очков.
- Соболев в этом сезоне забил 4 гола в 5 матчах чемпионата России.
Источник: «Коммент.Шоу»