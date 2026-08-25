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  • Бубнов поставил оценку Соболеву за матч со «Спартаком» – форварда заменили в начале 2-го тайма

Бубнов поставил оценку Соболеву за матч со «Спартаком» – форварда заменили в начале 2-го тайма

25 августа, 12:40
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру Александра Соболева в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком». Форварда «Зенита» заменили на 57-й минуте.

«Соболев – единица. 59% брака. Ну куда? Нападающему уже 45% брака – единица, 40% – двойка. А здесь 59%.

Соболева в начале второго тайма он [Семак] убирает. Что ты его в начале второго тайма убираешь?», – сказал Бубнов.

  • «Зенит» уступил «Спартаку» со счетом 0:2.
  • Петербуржцы занимают четвертое место в турнирной таблице, имея на счету 9 очков.
  • Соболев в этом сезоне забил 4 гола в 5 матчах чемпионата России.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Красногвардейчик
1787651538
Я уже писал не раз, что такое Соболев....это тупое самовлюблённое, колхозное чучело, возомнившее из себя Холанда, которое только в пустой угол(и то без помех) забить может, или с пенальти. Семак уже это давно понял, но именно Соболев его протеже, и именно он хотел его в Зенит....посади его сейчас на лавку, так это роспись будет в том, что Серёжа как тренер НУЛИНА(что очевидно) и Миллер может спросить....вот травоядное существо и трясётся за своё место, всё надеется что полено вдруг заиграет....Бубнов тут прав 100%
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bset
1787656511
Надеюсь, Глушенкову хотя дуойка будет)
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Бумбраш
1787657002
Но единица с плюсом,плюс за то что не нырял на ровном месте)))
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Триумфальный
1787661088
Комментарий скрыт модератором
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