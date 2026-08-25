Титов ответил, в чем «Спартак» лучше других команд РПЛ: «Вы присмотритесь»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов назвал лучшее качество московской команды в этом сезоне.

– По тому, как эта команда бежит в атаку, ей, пожалуй, сейчас нет равных в РПЛ.

– Вот как?

– А вы присмотритесь. Вперед синхронно выбегают не один-два игрока, а четыре-пять. Все быстро вылетают в атаку и так же стремительно возвращаются назад. И это вообще-то против «Зенита». Да, были какие-то шероховатости в первом тайме. Но командная скорость все компенсировала.