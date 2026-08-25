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Назван судья РПЛ, который может закончить карьеру после 5 тура

25 августа, 11:28
9

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу арбитра Сергея Иванова в матче 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Оренбургом».

«В матче «Факела» и «Оренбурга» мы снова увидели в поле Сергея Иванова – он появился спустя долгое время после наказания. И появился он так себе. Ключевой момент – 48-я минута, когда Сергей, находясь в открытой, абсолютно правильной позиции, не увидел фола по неосторожности: игрок «Факела» подбил сопернику ногу. Иванов обязан был назначать пенальти самостоятельно, а не после подсказки VAR. Арбитр в поле, в такой хорошей позиции, должен фиксировать такие фолы, так что оценка Иванову будет снижена. Также Иванов в этом матче должен был показывать жeлтую карточку Татаеву за грубую игру – это минус 0,1 балла.

Иванов выглядел очень тяжeлым. И самое печальное для него – его отсутствия несколько туров как будто особо и не заметили. В такой ситуации арбитр должен доказывать, что он ещe нужен, – у Иванова это не получилось. Он прибавил в весе, потерял в движении, управлении игрой. Сергею бы, наоборот, показать боссам – вот моя скорость, вот передвижения, вот быстрое принятие решений в поле, а вместо этого – ошибки.

Сейчас времена в департаменте другие, это раньше что было позволено опытному, не было позволено молодому. Теперь всe наоборот – это молодых судей, которых у нас много появилось и которые в основном радуют, можно учить, подсказывать и направлять. Иванова уже ничему не научишь. Человек долго не работал, ему за 40, тут уже ничего не исправишь. И, кажется, внутренних резервов у него особо нет – это Левников и Карасeв стараются, а здесь человек показал, как в таком возрасте судить не надо. Посмотрим, что решит департамент, но после такого судья может и закончить карьеру», – сказал Федотов.

  • Иванову 42 года.
  • Он работает судьей в РПЛ с 2012 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (9)
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Красногвардейчик
1787647010
Я сначала подумал что Кукуян, но граждане дорогие, как Газпром может убрать дойную свою корову? которая им очки приносит, по этому это Иванов
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Цугундeр
1787647162
)) Буду первым!) Денег Спартака- хватит на века!) А теперь - обдрищитесь..) ЗЫ -- Гы.)
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Юсвиняр
1787647807
Комментарий скрыт модератором
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Cleaner
1787647856
Будет еще один БЫВШИЙ судья, как и сам Федотов...)
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ScarlettOgusania
1787649931
к Иванову Карася добавить для компании, насосались газовых бабок у "покровителя" из Лахта-центра...🤬
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