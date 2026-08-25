Казанский определил главного преследователя «Краснодара» – это не «Зенит»

Комментатор Денис Казанский назвал главного преследователя «Краснодара». По его мнению, это «Спартак».

«Сейчас именно «Спартак» – главный преследователь «Краснодара». Который выжил в Махачкале. Тяжелейший матч с «Динамо» мог вытащить только случай. Удар Жубала как раз из этой серии.

«Динамо» сейчас очень вязкий соперник. Причeм вот эта новая сборка Евсеева – про движение вверх. И победу с ними нужно даже не заработать, а заслужить. «Краснодар» терпел, старался и выстоял в концовке. Характеристика управляемой и сплочeнной команды. И как жаль, что полсезона без Кривцова. Это колоссальное влияние на весь процесс.

Какой страшный тренд старта: Баринов, Кривцов, Мойзес, проблемы Литвинова… Печально», – написал Казанский.