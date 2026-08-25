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  • Казанский определил главного преследователя «Краснодара» – это не «Зенит»

Казанский определил главного преследователя «Краснодара» – это не «Зенит»

25 августа, 11:17
6

Комментатор Денис Казанский назвал главного преследователя «Краснодара». По его мнению, это «Спартак».

«Сейчас именно «Спартак» – главный преследователь «Краснодара». Который выжил в Махачкале. Тяжелейший матч с «Динамо» мог вытащить только случай. Удар Жубала как раз из этой серии.

«Динамо» сейчас очень вязкий соперник. Причeм вот эта новая сборка Евсеева – про движение вверх. И победу с ними нужно даже не заработать, а заслужить. «Краснодар» терпел, старался и выстоял в концовке. Характеристика управляемой и сплочeнной команды. И как жаль, что полсезона без Кривцова. Это колоссальное влияние на весь процесс.

Какой страшный тренд старта: Баринов, Кривцов, Мойзес, проблемы Литвинова… Печально», – написал Казанский.

  • «Спартак» занимает второе место в РПЛ по итогам пяти туров. На счету красно-белых 12 очков.
  • «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 15 очками.

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Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (6)
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Красногвардейчик
1787647548
Да, Кривцов потеря для Краснодара, но надо отдать должное, что Мусаев хорошо поработал, и создал именно КОМАНДУ!!! Которая при потере ключевых игроков, не теряется, и продолжает гнуть свою линию, и правильно, не Зенит а Спартак сейчас более очевидный конкурент им. Если судьи не будут дрожать перед Миллером, то таблица должна быть итоговая примерно такая 1-2) Краснодар 1-2) Спартак 3) ЦСКА Ну и все потом остальные))))
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qawzsexdr
1787650216
Классика, 5 туров прошло а уже золотые медали вешают.
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raritet
1787652005
А что ? Чемпионат закончился? А что так быстро?
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Интерес
1787664734
У Жубала это третья "случайность", которую я увидел за последний календарный год.И все-трёхочковые.
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