Тренер «Зенита» сказал, находится ли под угрозой чемпионский титул команды

Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о выступлении команды в начале сезона-2026/27 в РПЛ.

«После двух поражений на старте чемпионский титул под угрозой? Не считаю, что это так. В прошлом сезоне мы начали еще хуже. После пяти туров тогда у нас было восемь очков, сейчас девять.

Впереди еще 25 туров, и мы будем бороться. Понятно, что мы хотели провести матч против «Спартака» лучше, как и против «Родины», но такое случается. Это только начало. У нас длинный путь и много игр впереди», – сказал Оливейра.