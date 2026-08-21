Агент объяснил, почему Карпукас выбрал «Зенит»

Александр Клюев, агент новичка «Зенита» Артема Карпукаса, прокомментировал переход своего клиента из «Локомотива» в петербургский клуб.
Полузащитника выкупили за 5 или 6 миллионов евро и заключили с ним контракт до 2031 года.
«Важную роль сыграла настойчивость руководства в лице Константина Георгиевича Зырянова и главного тренера «Зенита» Сергея Богдановича Семака. Они проявили большой предметный интерес к Артему. Их предложение было принято.
Почему Артем не продлился с «Локомотивом»? Без комментариев.
Мотивация футболиста? Артем очень благодарен «Локомотиву», тренерскому штабу в лице Михаила Михайловича Галактионова, руководству клуба в лице Бориса Борисовича Ротенберга, что договорились с «Зенитом» о переходе.
Артем максимально мотивирован, он хочет бороться за чемпионство и побеждать», – сказал агент.
- 24-летний Карпукас – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 144 матча, 6 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
- Хавбек не смог договориться с железнодорожниками о продлении контракта, истекавшего в 2027 году.