Агент объяснил, почему Карпукас выбрал «Зенит»

Александр Клюев, агент новичка «Зенита» Артема Карпукаса, прокомментировал переход своего клиента из «Локомотива» в петербургский клуб.

Полузащитника выкупили за 5 или 6 миллионов евро и заключили с ним контракт до 2031 года.

«Важную роль сыграла настойчивость руководства в лице Константина Георгиевича Зырянова и главного тренера «Зенита» Сергея Богдановича Семака. Они проявили большой предметный интерес к Артему. Их предложение было принято.

Почему Артем не продлился с «Локомотивом»? Без комментариев.

Мотивация футболиста? Артем очень благодарен «Локомотиву», тренерскому штабу в лице Михаила Михайловича Галактионова, руководству клуба в лице Бориса Борисовича Ротенберга, что договорились с «Зенитом» о переходе.

Артем максимально мотивирован, он хочет бороться за чемпионство и побеждать», – сказал агент.