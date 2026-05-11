Тренер ЦСКА прокомментировал героическую победу над «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался по итогам матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

Москвичи проигрывали до 88-й минуты.

18‑летний Имран Фиров вышел на замену на 58‑й минуте, забил гол и сделал результативную передачу.

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив «Спартак».

«Не соглашусь, что «Пари НН» играл лучше нас. В первом тайме мы хорошо двигали мяч, создавали моменты, но упустили две быстрые атаки. Во втором тайме игра открылась, было пространство, которым пользовался «Пари НН».

Удалось перевернуть игру за счет того, что мы обновили переднюю линию нападения, стали более активными. Стали насыщать штрафную, доставлять мячи. Мы проявили характер и забрали игру», – сказал Игдисамов.