Бубнов назвал главного фаворита РПЛ

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов назвал «Краснодар» фаворитом в борьбе за победу в РПЛ.

– Я хотел у вас спросить, фаворит чемпионской гонки у вас какой? Одну команду назовите.

– «Краснодар».

– Почему?

– Объясним. Аргумент в том, что «Краснодар» сейчас сильнее [остальных] по игре. И может ещe добавить, да.