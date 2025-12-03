Бубнов назвал главного фаворита РПЛ

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов назвал «Краснодар» фаворитом в борьбе за победу в РПЛ.
– Я хотел у вас спросить, фаворит чемпионской гонки у вас какой? Одну команду назовите.
– «Краснодар».
– Почему?
– Объясним. Аргумент в том, что «Краснодар» сейчас сильнее [остальных] по игре. И может ещe добавить, да.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 37 очками после 17 туров. ЦСКА идет 2-м, а «Зенит» – 3-м. У команд по 36 очков. 4-м идет «Локомотив» с 34 баллами.
- «Краснодар» в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом России.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»