Мостовой назвал лучший трансфер в истории «Краснодара»

Сегодня, 20:26
2

Александр Мостовой поздравил Джона Кордобу.

  • Форвард «Краснодара» забил гол в ворота «Крыльев Советов» (5:0), который стал для него 69-м за «быков».
  • Колумбиец стал лучшим бомбардиром в истории клуба, обойдя Федора Смолова.

«Кордоба однозначно лучший трансфер в истории «Краснодара». Можно покопаться и ещe кого-то вспомнить, но Джон сейчас на слуху: стал чемпионом России, уже который год показывает высокий уровень.

Привилегия иметь такого игрока в команде. Поздравляю его с большим событием», – сказал Мостовой.

Мостовой – о Романове: «Я не знаю, кто это» 4
Мостовой однозначно высказался об уровне Талалаева среди российских тренеров 6
«Уверен»: прогноз Мостового на «Балтика» – «Спартак» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Мостовой Александр
Foxitkuban
1764524147
Капитан очевидность
Volrad777
1764527780
Мостовой вписался бы в игру краснодара
