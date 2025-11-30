Мостовой назвал лучший трансфер в истории «Краснодара»

Александр Мостовой поздравил Джона Кордобу.

Форвард «Краснодара» забил гол в ворота «Крыльев Советов» (5:0), который стал для него 69-м за «быков».

Колумбиец стал лучшим бомбардиром в истории клуба, обойдя Федора Смолова.

«Кордоба однозначно лучший трансфер в истории «Краснодара». Можно покопаться и ещe кого-то вспомнить, но Джон сейчас на слуху: стал чемпионом России, уже который год показывает высокий уровень.

Привилегия иметь такого игрока в команде. Поздравляю его с большим событием», – сказал Мостовой.