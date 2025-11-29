Определен лучший клуб РПЛ по работе с молодежью

Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) провела церемонию награждения по итогам года.

В частности, был определен лучший клуб РПЛ по работе с молодыми футболистами. Таковым признали «Локомотив».

«Награду получили директор академии ФК «Локомотив» Сергей Иванович Овчинников и старший тренер академии Александр Генрихович Бородюк», – написали москвичи.