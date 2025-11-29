Определен лучший клуб РПЛ по работе с молодежью

Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) провела церемонию награждения по итогам года.
В частности, был определен лучший клуб РПЛ по работе с молодыми футболистами. Таковым признали «Локомотив».
«Награду получили директор академии ФК «Локомотив» Сергей Иванович Овчинников и старший тренер академии Александр Генрихович Бородюк», – написали москвичи.
- «Локомотив» идет в РПЛ на 4-м месте.
- Команда не брала чемпионат с 2018 года.
- На этой неделе «Локо» продлил контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым до 2028 года.
Источник: телеграм-канал академии «Локомотива»