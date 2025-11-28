Бубнов ответил, нужен ли Соболев ЦСКА

Александр Бубнов порассуждал о возможном переходе Александра Соболева из «Зенита» в ЦСКА.

– Соболев подошeл бы ЦСКА? Или такое представить вообще невозможно – раздел фантастика.

– Не, ну почему, если Соболева… Если он в «Спартаке» себя проявлял, почему он в ЦСКА не сможет? Всe будет зависеть, насколько ему будут доверять. Я даже думаю, в «Зените» почему так ещe упирается Семак по поводу него? Если ему давать играть всe время, даже когда он плохо играет, он в конце концов воткнeт, у него пойдeт масть, и всe – он будет забивать и будет играть.