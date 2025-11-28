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Бубнов ответил, нужен ли Соболев ЦСКА

28 ноября 2025, 16:27
6

Александр Бубнов порассуждал о возможном переходе Александра Соболева из «Зенита» в ЦСКА.

– Соболев подошeл бы ЦСКА? Или такое представить вообще невозможно – раздел фантастика.

– Не, ну почему, если Соболева… Если он в «Спартаке» себя проявлял, почему он в ЦСКА не сможет? Всe будет зависеть, насколько ему будут доверять. Я даже думаю, в «Зените» почему так ещe упирается Семак по поводу него? Если ему давать играть всe время, даже когда он плохо играет, он в конце концов воткнeт, у него пойдeт масть, и всe – он будет забивать и будет играть.

  • Соболев провел 21 матч в этом сезоне, забив 5 голов.
  • Рыночная цена 28-летнего нападающего – 6 млн евро.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Соболев Александр Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Mirak92
1764336760
Иди вместе с Дельфином на....
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river31
1764337566
Иди милый лесом....
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Niklas80
1764341680
Не нужен он ЦСКА.
Ответить
Alemann
1764344771
Сам пытаюсь понять, какого Семак уперся в эту свинииу.
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Серый212918
1764348189
У нас аквариум без подогрева. Не выживет.
Ответить
Vladimir61
1764354334
Дельфин в конюшне? Как-то не по феншую. Да и вообще, кому нафиг нужен этот деревянный.
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