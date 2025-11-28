Комментатор «Матч ТВ» сказал, получал ли он директиву болеть за «Зенит»

Михаил Крестинин высказался о критике болельщиков, которые называют его зенитовским комментатором.

– О чем думаешь, когда тебя называют зенитовским комментатором? Не в том смысле, что работаешь на домашних матчах…

– … А в том, что болею за «Зенит» больше, чем за другую команду?

– Да, в том, что у тебя к «Зениту» пристрастие.

– Это самый серьезный вызов, который у меня был в жизни: отделить себя от «Зенита». Потому что я по-прежнему сотрудник «Радио «Зенит». Именно поэтому иногда проскакивают оговорки, за которые я абсолютно справедливо получаю критику болельщиков. Я всеми силами стараюсь, чтобы подобных казусов не случалось.

Во время матчей мне интересно наблюдать спортивный процесс. И в случае успешного действия одной из команд подчеркиваю успешность этого действия. Если у «Зенита» получается лучше, он получает больше положительных эпитетов. Если ситуация обратная, больше положительных характеристик даю другой команде.

Я переслушиваю свои репортажи. На мой взгляд, [в них я] нахожусь над схваткой и комментирую достаточно нейтрально.

Кто-то говорит, что слово «Гол!» кричу громче, когда забивает «Зенит». Ну, красота в глазах смотрящего. Подчеркну: я – с Дальнего Востока. Не петербуржец. «Зенит» не часть моего культурного кода. Да, я многое знаю об этих ребятах, они стали мне ближе, потому что я слежу за их жизнью. Нельзя следить и оставаться безучастным.

За пределами комментирования отношусь к «Зениту» как команде, которая базируется и представляет город, в котором я живу.

– Когда ты получил работу на «Матче», появилось ощущение: теперь есть обязательство быть к «Зениту» чуть теплее, чем к остальным?

– Сложно быть к «Зениту» теплее, чем во время моих радиопередач. Там я абсолютно справедливо говорю, что «Зенит» – наша команда. Потому что, во-первых, говорю это для петербуржцев. А во-вторых, я работаю на клубном радио.

Стал ли теплее относиться к «Зениту» на «Матч ТВ»? Мне кажется, наоборот. За этот год постарался абстрагироваться от «Зенита» с точки зрения восприятия того, что происходит в команде. Но это никак не сказалось на моих радиоэфирах.

– Ты прокручиваешь в голове, что если в репортажах не будешь предан «Зениту», можешь это место потерять?

– Любая критика должна быть аргументирована. Если комментатор скатывается до необоснованной критики – «Зенита», ЦСКА или «Акрона» – он в принципе может потерять место. Думаю, если буду максимально сочувствовать «Зениту» на поле, точно так же потеряю место. Руководство посчитает, что это никуда не годится.

Знаешь, в чем у нас еще проблема? Даже не проблема, а тенденция. Комментаторы сейчас не только комментируют, но и развлекают, дискутируют с болельщиками и арбитрами, интерпретируют, что происходит на поле. Нейтрально наррадорствовать не получится – это неправильно с точки зрения современной работы. Но и перегибов допускать нельзя.

Сергей Акулинин четко обозначил: «Ты – нейтральный комментатор». Никогда не было директивы свыше болеть за «Зенит» посильнее. И такого не может быть. Это непрофессионально. И подозревать такое – странно.