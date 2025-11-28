В честь «Зенита» назовут площадь в Санкт-Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о переименовании площади возле «Газпром Арены».

«Безымянная площадь рядом с «Газпром Ареной» (между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями) будет называться площадью Зенита – в честь футбольного клуба, отмечающего в этом году столетний юбилей.

Такое решение приняли сегодня члены Топонимической комиссии. Здорово, что имя петербургской команды, уже давно вписанное в историю отечественного футбола, теперь появится и на карте города», – говорится в сообщении.