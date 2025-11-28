Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В честь «Зенита» назовут площадь в Санкт-Петербурге

Сегодня, 11:07
21

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о переименовании площади возле «Газпром Арены».

«Безымянная площадь рядом с «Газпром Ареной» (между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями) будет называться площадью Зенита – в честь футбольного клуба, отмечающего в этом году столетний юбилей.

Такое решение приняли сегодня члены Топонимической комиссии. Здорово, что имя петербургской команды, уже давно вписанное в историю отечественного футбола, теперь появится и на карте города», – говорится в сообщении.

  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.
  • «Газпром Арена» была введена в эксплуатацию в конце 2016 года.

Еще по теме:
Мостовой вылетел за рекламный щит после борьбы с Фернандесом
Степашин высказался о будущем Гусева в «Динамо» после поражения от «Зенита» 4
Горшков объяснил ситуацию с траурными повязками «Зенита» 6
Источник: телеграм-канал «Пиотровский Online»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1764317437
ДВОРЦОВУЮ ПЛОЩАДЬ в Питере нужно в площадь Зенита переименовать! А что, если МАРАЗМ, то пусть будет по крупному! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
BarStep
1764319783
Ну в целом норм тема! Безымянный клочок з/у, тем более у стадиона, - пусть будет площадью Зенита!
Ответить
каа
1764320192
В честь «Зенита» назовут площадь в Санкт-Петербурге... Круто... Площадь Б...мжей В народе - Б...мжатник В перспективе слет-форум всех Б...мжей России раз в году на ДР Зенита А если серьезно не смешно...
Ответить
Интерес
1764320388
Пролёт этого года будет ещё слаще и смешнее: ни первенства, ни Кубка, а одна лишь площадь имени пролетевшей команды, фальшака ,да грустного Миллера. Надо всем настроиться на достижение этой великой цели.
Ответить
ZENIT-59
1764322990
В 2008 году Зенит завоевал 2 европейских трофея- впервые обладатель Кубка УЕФА обыграл обладателя Кубка Чемпионов "Зенит обыграл Манчестер /Юнайтед"и в городе никакой объект не назвали в честь такого значимого события, а теперь после опломба прошлого сезона, чиновники решили подсластить пилюлю, ведь там же не площадь, а площадка перед входом на стадион- есть тем утешится
Ответить
Литейный 4 (returned)
1764325385
Ну площадь это громко сказано. Скорее площадка. Гыгыгы
Ответить
Номэд
1764325843
Площадь размером в 2 кв.метра. Для позора России и этого достаточно.
Ответить
spartak_88
1764327718
Учесть что столетие клуба праздновали в том году))быстро переобулись))
Ответить
subbotaspartak
1764328832
Да ладно? Ну поздравляю. Внучке (6 лет, живёт в Питере) надо немедля сообщить. Может хоть она порадуется.
Ответить
Главные новости
Семак пожаловался на календарь «Зенита»
14:21
Гусев раскритиковал тренера из штаба Карпина
14:14
1
Круговой ответил, усилил бы Соболев ЦСКА
13:55
1
Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026: известна причина
13:46
1
Топ-10 полузащитников АПЛ по версии Goal
13:21
ВидеоСмолов ответил на критику за удар паненкой на ЧМ-2018
13:09
2
Гусев – о своей работе в «Динамо»: «Я в роли пожарника»
12:57
6
Бубнов предложил Семаку устроить драку в «Зените»
12:42
7
ФотоНазначения судей на матчи 17-го тура РПЛ
12:24
6
«ПСЖ» рассмотрит вариант с уходом Сафонова
11:31
4
Все новости
Все новости
2 игрока из РПЛ заявлены на турнир ФИФА в Катаре
13:40
Даку получил травму
13:27
Экс-форвард ЦСКА Думбия: «А какая разница, какой у меня возраст?»
13:16
1
Гусев – о своей работе в «Динамо»: «Я в роли пожарника»
12:57
6
Роша – о стычке с Соболевым: «Он показал непристойный жест, а удалили меня»
12:50
1
Бубнов предложил Семаку устроить драку в «Зените»
12:42
7
ФотоНазначения судей на матчи 17-го тура РПЛ
12:24
6
Где смотреть матч ЦСКА – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 29 ноября 2025
12:21
Где смотреть матч «Акрон» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 29 ноября 2025
12:19
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 29 ноября 2025
12:17
Комментатор «Матч ТВ» сказал, получал ли он директиву болеть за «Зенит»
12:10
1
Радимов заявил о возвращении «Спартака» в чемпионскую гонку
11:44
1
В «Динамо» высказались о ситуации с главным тренером
11:13
В честь «Зенита» назовут площадь в Санкт-Петербурге
11:07
21
Стало известно, предлагали ли «Спартаку» вернуть Джикию
10:38
1
«Крылья Советов» нацелились на игрока «Локомотива»
10:21
Талалаев оценил «Спартак»: «Уже не та грозная сила для «Балтики»
10:14
26
Круговой оценил эпизод между Дмитриевым и Акинфеевым в момент гола «Спартака»
10:06
3
«Крылья» могут расстаться с защитником, игравшим за сборную России
09:47
2
Титов назвал пять лучших полузащитников в истории чемпионатов России
09:20
2
Вингера «Динамо» Бабаева позвали в сборную Азербайджана
08:25
5
Глушаков предложил три изменения в российском футболе
07:50
1
Семак: «Любой игрок «Зенита» может уйти, кроме одного»
01:15
12
«Ривер Плейт» хочет подписать двух футболистов «Зенита»
00:36
7
ЦСКА взял на работу скандального функционера
00:24
1
Семак отреагировал на инсайд Смолова о будущем Жерсона в «Зените»
00:12
5
ВидеоСимоняна проводили в последний путь под хит Фрэнка Синатры
Вчера, 23:16
1
Карпин рассказал о суммах, на которые его «кидали»
Вчера, 22:33
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 