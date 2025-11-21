Орлов объяснил падение результатов «Зенита»: «В этом я вижу все проблемы»

Геннадий Орлов высказался об игре и результатах «Зенита» в первой части сезона РПЛ.

«У «Зенита» нет правильно поставленной учебно-тренировочной работы, я уже не раз об этом говорил. Прошло уже 15 туров – а сколько игроков у них не набрали наивысшую, наилучшую форму? И когда они хотят ее набирать.

В этом я вижу все проблемы. Тот же Вендел, с которым продлили контракт, он же физически не готов. Мы же помним, как он вбегал в чужую штрафную, а сейчас – это редкий случай. Значит, ему сил не хватает добежать», – заявил Орлов.