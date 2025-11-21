Орлов назвал «самого реального» претендента на чемпионство в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов определил фаворита в борьбе за чемпионство. По его мнению, это «Краснодар».

«Краснодар» в этом сезоне играет стабильно. К ним, вроде бы, все уже привыкли, но у них мастеровитые футболисты – Сперцян, Кордоба, Батчи... Это футболисты высокого класса, которые могут обыгрывать соперника один в один и создавать преимущество. И пропустили они всег девять мячей – это второй показатель в РПЛ после «Балтики», которая пропустила семь. Поэтому сейчас, на мой взгляд, «Краснодар» – самый реальный претендент на лидерство», – сказал Орлов.