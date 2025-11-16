Игрок «Зенита» – о переходе в клуб Кордобы: «Мы на связи»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о возможном переходе в клуб форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

– В то время, когда Соболев переходил в «Зенит», были слухи, что Джон Кордоба может тоже перейти в «Зенит». Не звонил ли ты, не уговаривал ли Кордобу перейти?

– Могу сказать, что мы всегда на связи, много общаемся, потому что мы друзья, товарищи по сборной, он хороший парень тоже, поэтому мы на связи.