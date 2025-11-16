Барриос рассказал о конфликте с Соболевым

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своих отношениях с Александром Соболевым.

Между Барриосом и Соболевым произошел конфликт, когда форвард выступал за «Спартак».

Игроки получили красные карточки после драки в матче Кубка.

«Мы поговорили, что всe, теперь мы партнeры по команде. Что самое главное – это задачи клуба, успех клуба. Что он больше не носит те свои цвета, теперь носит сине-бело-голубые цвета. Поговорили, что отныне движемся в одном направлении, что все очень рассчитываем на него.

Он на самом деле хороший парень, правда, классный чувак. Его хорошо приняли в команде. Да, ещe пока он не вышел на тот уровень голов и передач, которые от него ждут, но он тренируется с полной отдачей, старается. Я уверен, что придeт его время, потому что, повторюсь, его помощь нужна команде, и он прекрасно понимает, всe для этого делает», – сказал Барриос.