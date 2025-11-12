Генич отказался тренировать «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему не станет главным тренером «Спартака» вместо Деяна Станковича.

– А вы сами после завершения карьеры хоть раз думали о том, чтобы стать тренером?

– Был вариант рассмотреть работу в «Краснодаре» после завершения карьеры. Но скажу так: «поработав» главным тренером команды Медиалиги, понял, что это не мое.

Очень стрессовая работа, где надо к каждому игроку найти подход, объяснить функции и задачи, потом надо индивидуально поговорить, подготовить тренировочный процесс, а если кто‑то получил травму, то все нужно переделывать, готовить заново.

Это тяжелейший труд 24 на 7 весь год. Даже сейчас, когда я мог бы пересмотреть свою жизнь и пойти тренировать, пришлось бы уйти из комментаторов, но я не готов к этому, в будущем подобное не рассматриваю.

– Неужели нет мечты сделать «Спартак» чемпионом?

– Для работы в таком клубе надо сначала лет пять‑десять потренировать в разных командах с не самыми хорошими возможностями и попытаться чего‑то достичь.

Так что в «Спартаке» главным тренером меня не будет.