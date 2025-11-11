Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери

Анна Седокова, российская певица, рассказала о странном поведении неназванного футболиста «Динамо».
«Один из футболистов «Динамо» – вообще удивительный человек! Он одновременно отправлял сальные сообщения и мне, и моей дочке! Вы вообще представляете?
Это что, мы настолько не общаемся и он такое золото, чтобы не обсудить это друг с другом?» – написала Седокова в телеграме, но спустя некоторое время удалила пост.
- 42-летняя уроженка Киева была замужем за умершем футболистом Валентином Белькевичем.
- Их общей дочери Алине 20 лет.
- В 2020-2024 годах Седокова была замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, который в 2024 году покончил жизнь самоубийством.
Источник: телеграм-канал Анны Седоковой