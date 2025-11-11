Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери

Анна Седокова, российская певица, рассказала о странном поведении неназванного футболиста «Динамо».

«Один из футболистов «Динамо» – вообще удивительный человек! Он одновременно отправлял сальные сообщения и мне, и моей дочке! Вы вообще представляете?

Это что, мы настолько не общаемся и он такое золото, чтобы не обсудить это друг с другом?» – написала Седокова в телеграме, но спустя некоторое время удалила пост.