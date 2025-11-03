Введите ваш ник на сайте
Сафонов пошутил о французском слове

3 ноября, 20:59
2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился новыми подробностями изучения французского языка.

«Для меня французский всегда интересный, но не всегда понятный… Французское «mignon» [миньо́н] означает «милый», «прелестный».

Если к тем желтым из мультфильма вопросов нет, то с чего стейк [филе-миньон] называют милым – я не понимаю», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

  • Российский голкипер еще не играл в сезоне-2025/26.
  • В прошлом сезоне он пропустил 13 голов в 17 матчах.

Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Вомбат
1762199970
Бедняга летом жэаловался, что так и не понял почему фаонцузская песня (шансон), которую исполняют шансонье и шансоньетки, пишется не для преступников. Действительно, если в России шансон делается, в основном, для бандитов и воров, то почему он во Франции делается для сугубо нормальных людей? Непонятно же, правда? Теперь вот он не понимает почему стейк так нравится французам, что они называют его file mignon, т.е. прелестное филе. Действительно, если самому Матвею не очень нравится стейк, почему он так нравится французам7 Непонятно же, в натуре.
Povedkin
1762202582
Слово mignon также переводится как маленький, крошечный. Filet mignon — маленькое филе.Потому что готовят его из тонкой части вырезки.Филе миньон весит примерно вдвое меньше стейков обычного размера, поэтому называется маленькое . Сафонову бы поразмышлять над словами---perpétuel de rechange (вечный запасной ) и banc (скамейка).
