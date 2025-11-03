Сафонов пошутил о французском слове

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился новыми подробностями изучения французского языка.

«Для меня французский всегда интересный, но не всегда понятный… Французское «mignon» [миньо́н] означает «милый», «прелестный».

Если к тем желтым из мультфильма вопросов нет, то с чего стейк [филе-миньон] называют милым – я не понимаю», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.