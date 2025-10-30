Названа колоссальная сумма, которую «Реал» хочет отсудить у УЕФА

«Реал» и компания A22, которая занимается продвижением проекта Суперлиги, работают над судебным иском против УЕФА. Сообщается, что они намерены потребовать колоссальную сумму в размере почти 4,5 миллиарда евро.
По мнению истцов, она должна компенсировать причиненный ущерб, упущенную выгоду и нанесение репутационного ущерба.
«Реал» и A22 изменили стратегию взаимоотношений с УЕФА после многих безуспешных встреч, проведенных с целью достижения соглашения, которое позволило бы им выполнить решение суда Европейского союза от декабря 2021 года.
Тогда суд постановил, что правила ФИФА и УЕФА о предварительном разрешении для клубных футбольных соревнований, таких как Суперлига, нарушают законодательство ЕС и позволяют организациям злоупотреблять доминирующим положением, препятствуя свободной конкуренции на рынке.
- Поначалу переговоры о создании Суперлиги продвигались успешно, но затем зашли в тупик из-за отсутствия согласия по формату.
- В итоге и «Реал», который был одним из авторов проекта, и A22 пришли к выводу, что УЕФА не намеревался достичь соглашения, а лишь пытался выиграть время, чтобы предотвратить запуск Суперлиги.