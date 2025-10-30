Названа колоссальная сумма, которую «Реал» хочет отсудить у УЕФА

«Реал» и компания A22, которая занимается продвижением проекта Суперлиги, работают над судебным иском против УЕФА. Сообщается, что они намерены потребовать колоссальную сумму в размере почти 4,5 миллиарда евро.

По мнению истцов, она должна компенсировать причиненный ущерб, упущенную выгоду и нанесение репутационного ущерба.

«Реал» и A22 изменили стратегию взаимоотношений с УЕФА после многих безуспешных встреч, проведенных с целью достижения соглашения, которое позволило бы им выполнить решение суда Европейского союза от декабря 2021 года.

Тогда суд постановил, что правила ФИФА и УЕФА о предварительном разрешении для клубных футбольных соревнований, таких как Суперлига, нарушают законодательство ЕС и позволяют организациям злоупотреблять доминирующим положением, препятствуя свободной конкуренции на рынке.