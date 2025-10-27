Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Орлов: «Как можно было засчитать гол «Динамо» в ворота «Зенита»?!»

Орлов: «Как можно было засчитать гол «Динамо» в ворота «Зенита»?!»

Сегодня, 15:43
2

Геннадий Орлов имеет вопросы к судейству в матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (2:1).

«Я бы ни в коем случае не назвал игру «Динамо» провальной. У Карпина был четкий план на игру. Гости действовали с оглядкой на свои ворота, строго от обороны. И это объяснимо. В предыдущих 12 турах они пропустили аж 19 мячей! Согласитесь, многовато.

Поэтому сегодня хотели минимизировать число ошибок сзади. До поры до времени им это удавалось. Хотя иногда эмоции перехлестывали.

Имею в виду Касереса. Нередко он играл даже не на грани, а за гранью фола. За что по идее мог получить две желтые карточки. С другой стороны, он подкупает своей заряженностью на борьбу. Такие футболисты просто необходимы.

В общем, до поры до времени план Карпина сработал. Ведь гости даже открыли счет. Маухуб здорово протащил мяч, развернул атаку, Бителло хорошо пробил. Но тут у меня возникают вопросы к арбитру Сухому.

Вспомните, с чего началась атака? Разве Касерес не фолил на Мостовом? Толчок в спину не считается теперь нарушением правил? А от чего, простите, тогда упал игрок «Зенита»? Сам споткнулся, что ли?

Я в недоумении. Судья не разобрался в эпизоде. Как можно было засчитать этот гол?! Я порой не понимаю трактовок наших судей», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Орлов Геннадий
рылы
1761570183
да никто не понял. ну, только хряки повизжат для солидности, что тут всё чисто. пс: зашибись видос. прям видно, как фолят на мостовом (нет, не видно)
Ответить
bset
1761570992
Я думаю, пора на законодательном уровне запретить засчитывать голы в ворота Зенита
Ответить
