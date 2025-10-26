Введите ваш ник на сайте
Зенитовские комментаторы «Матч ТВ» попались на незнании футбольных правил

Вчера, 23:03
5

Комментаторы домашних матчей «Зенита» на «Матч ТВ» Михаил Крестинин и Алексей Петровский не знают, как в футболе определяется офсайд.

Такое наблюдение сделал журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин.

«Блистательные питерские прозенитовские комментаторы не знают правил определения офсайда...

Футбольная столица, епт», – написал Калинин.

  • В 13-м туре РПЛ «Зенит» добился волевой победы над «Динамо» (2:1).
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.
  • В следующем туре петербуржцы примут «Локомотив» (1 ноября).

Источник: телеграм-канал Артема Калинина
Россия. Премьер-лига Зенит
Айболид
1761509553
КАЛинин наверно всё знает .
Ответить
Интерес
1761511692
Везде, где работают два человека, репортаж о матче превращается в дружеский диалог о чём угодно, только не о происходящем на поле. Можно назвать это "Воспоминания и размышления",можно-"Диалоги о рыбалке". А правил никто не знает.
Ответить
илья 009
1761513183
Да, я тоже это заметил...они не поняли даже по кому смотрели офсайд))) Выключаю звук, когда матч тв смотрю...им нужно сделать такую функцию..."отключить комментаторов" несут ересь...превозносят зеньку остальные команды обсирают... Зачем нужны лизоблюды, еще и правила не знают...
Ответить
ySS
1761513948
Два прогазпромовских комментатора на "общероссийском" канале - перебор, дальше будет микрофон на трибуне бакланника?
Ответить
