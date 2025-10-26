Зенитовские комментаторы «Матч ТВ» попались на незнании футбольных правил

Комментаторы домашних матчей «Зенита» на «Матч ТВ» Михаил Крестинин и Алексей Петровский не знают, как в футболе определяется офсайд.
Такое наблюдение сделал журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин.
«Блистательные питерские прозенитовские комментаторы не знают правил определения офсайда...
Футбольная столица, епт», – написал Калинин.
- В 13-м туре РПЛ «Зенит» добился волевой победы над «Динамо» (2:1).
- «Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.
- В следующем туре петербуржцы примут «Локомотив» (1 ноября).
Источник: телеграм-канал Артема Калинина