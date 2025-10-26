Зенитовские комментаторы «Матч ТВ» попались на незнании футбольных правил

Комментаторы домашних матчей «Зенита» на «Матч ТВ» Михаил Крестинин и Алексей Петровский не знают, как в футболе определяется офсайд.

Такое наблюдение сделал журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин.

«Блистательные питерские прозенитовские комментаторы не знают правил определения офсайда...

Футбольная столица, епт», – написал Калинин.