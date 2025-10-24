Введите ваш ник на сайте
  «Динамо» предлагает ввести в РПЛ необычный потолок зарплат

«Динамо» предлагает ввести в РПЛ необычный потолок зарплат

Сегодня, 09:42
8

Руководство «Динамо» продвигает идею особого потолка зарплат в РПЛ.

«Динамо» предпринимает попытки «продать» руководству РФС концепцию идеи с введением потолка зарплат. Но с одной оговоркой – речь идeт только о российских футболистах.

Правда, на данный момент клуб не объясняет целеполагания и не предлагает конкретных решений на этот счeт, что слегка смущает участников дискуссии. Ведь, чтобы подписать такой важный для отечественного футбола документ, нужно обосновать законность меры, а также объяснить, как избежать ухода финансов на черный рынок», – написал источник.

  • «Динамо» идет в РПЛ на 8-м месте.
  • Команда без трофеев с 1995 года.
  • В ближайшем туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Зенитом» (26 октября).

Лещук определил 2 клуба России с самой богатой историей, принизив «Зенит»
«Матч ТВ» покажет только одну игру 13-го тура РПЛ 3
Прогноз Онопко, выиграет ли Карпин РПЛ с «Динамо»
Источник: телеграм-канал OFNEWS
Россия. Премьер-лига Динамо
NewLife
1761290445
Хорошая идея. Предлагаю проверить на депутатах и руководстве Динамо))))
Ответить
...уефан
1761291700
...загнать под плинтус и ввести потолок, с последующим продинамливанием...
Ответить
Чилим.
1761292226
Бред какой то
Ответить
рылы
1761292395
звучит хорошо, но не реализуемо. кокорины с немыслимыми окладами всё равно будут.
Ответить
Интерес
1761293701
Это у них после крестного хода вокруг стадиона мозги пошли набекрень?
Ответить
VVM1964
1761293898
В руководстве Динамо все малахольные !???)... Может еще нашивки какие придумаем для российских игроков ( ну скажем - звезду ( пятиконечную ) ? Зарплату выдавать нашим рублями, а иностранцам в валюте ... Можно и магазины открыть специальные для легионеров - даже название есть "Березка" ( может кто-то помнит ) ... !)))
Ответить
