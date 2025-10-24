«Динамо» предлагает ввести в РПЛ необычный потолок зарплат

Руководство «Динамо» продвигает идею особого потолка зарплат в РПЛ.

«Динамо» предпринимает попытки «продать» руководству РФС концепцию идеи с введением потолка зарплат. Но с одной оговоркой – речь идeт только о российских футболистах.

Правда, на данный момент клуб не объясняет целеполагания и не предлагает конкретных решений на этот счeт, что слегка смущает участников дискуссии. Ведь, чтобы подписать такой важный для отечественного футбола документ, нужно обосновать законность меры, а также объяснить, как избежать ухода финансов на черный рынок», – написал источник.