«Динамо» предлагает ввести в РПЛ необычный потолок зарплат

Руководство «Динамо» продвигает идею особого потолка зарплат в РПЛ.
«Динамо» предпринимает попытки «продать» руководству РФС концепцию идеи с введением потолка зарплат. Но с одной оговоркой – речь идeт только о российских футболистах.
Правда, на данный момент клуб не объясняет целеполагания и не предлагает конкретных решений на этот счeт, что слегка смущает участников дискуссии. Ведь, чтобы подписать такой важный для отечественного футбола документ, нужно обосновать законность меры, а также объяснить, как избежать ухода финансов на черный рынок», – написал источник.
- «Динамо» идет в РПЛ на 8-м месте.
- Команда без трофеев с 1995 года.
- В ближайшем туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Зенитом» (26 октября).
Источник: телеграм-канал OFNEWS