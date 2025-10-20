«Зенит» пригласил «главную певицу Петербурга» на матч с «Локомотивом»

Пресс-служба «Зенита» сообщила, кто выступит перед домашней игрой 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

Клуб пригласил Татьяну Буланову, которую назвал «главной певицей Петербурга».

«Первый день ноября наверняка запомнится всем болельщикам «сине-бело-голубых», ведь заряжаться на игру с «Локомотивом» они будут под хиты легендарной Татьяны Булановой.

Гости арены услышат голос, вместе с которым выросло не одно поколение любителей музыки. Любимая миллионами певица исполнит свои самые популярные композиции – «Мой Сон», «Старшая сестра», «Ясный мой свет» и многие другие», – анонсировали в «Зените».