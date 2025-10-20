Введите ваш ник на сайте
  • «Зенит» пригласил «главную певицу Петербурга» на матч с «Локомотивом»

«Зенит» пригласил «главную певицу Петербурга» на матч с «Локомотивом»

Вчера, 21:57
8

Пресс-служба «Зенита» сообщила, кто выступит перед домашней игрой 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

Клуб пригласил Татьяну Буланову, которую назвал «главной певицей Петербурга».

«Первый день ноября наверняка запомнится всем болельщикам «сине-бело-голубых», ведь заряжаться на игру с «Локомотивом» они будут под хиты легендарной Татьяны Булановой.

Гости арены услышат голос, вместе с которым выросло не одно поколение любителей музыки. Любимая миллионами певица исполнит свои самые популярные композиции – «Мой Сон», «Старшая сестра», «Ясный мой свет» и многие другие», – анонсировали в «Зените».

  • Буланова – бывшая жена экс-зенитовца Владислава Радимова.
  • Петербуржцы примут «Локо» 1 ноября в 18:15 мск.

Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1760987805
_ композиция "мой сон" видимо про празднование очередного столетия в следующем году
Ответить
рылы
1760988940
вы тамчё, совсем уже? самая главная певица петербурга - бузова!! или бетси, на-крайняк! (сигма-бой которая)
Ответить
Slavan52
1760988976
Буланову надо было
Ответить
sunwap
1760990774
Не плачь, ещё один сезон у нас с тобой, Ещё Алёшка Миллер шепчет кубку: «только мой»...
Ответить
FWSPM
1760993445
вадик уйдет в запой окончательно
Ответить
neim
1760996151
Правильнее было бы Юрия Антонова пригласить с песней "Мечта сбывается и не сбывается" ))).
Ответить
qawzsexdr
1760996271
С какого.... она главная.
Ответить
