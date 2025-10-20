«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке 1982 года

«Спартак» опубликовал пост в телеграме, посвященный погибшим болельщикам на матче с «Харлемом» 43 года назад.

20 октября 1982 года во время игры Кубка УЕФА на стадионе «Лужники» возникла давка, которая унесла жизни 66 человек.

«20 октября 1982 года. Самый страшный день в истории каждого спартаковца. День, пропитанный болью и слезами. Прошло 43 года со дня давки в концовке матча «Спартак» – «Харлем». Трагедия, которую невозможно забыть, унесла десятки жизней наших болельщиков. Вечная память тем, кто ушел из жизни в тот день. Мы вас не забудем», – написала пресс-служба клуба.