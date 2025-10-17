Введите ваш ник на сайте
Сафонов: «Во Франции неправильный шансон»

Сегодня, 15:49
2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов снова поделился подробностями изучения французского языка.

«До сих пор не могу привыкнуть к некоторым повседневным словам во французском языке. И да, как вы поняли, это возвращение рубрики моего знакомства с французским 😊

Уже не помню, как я впервые встретил это слово, но точно помню, что был очень удивлeн, когда узнал, что слово «шансон» существует во французском. Мне казалось, что это узкая ниша, характерная в основном для России и СССР. И я был прав, но лишь отчасти.

Слово chanson переводится как «песня», то есть буквально каждое произведение во французском плейлисте – это шансон 🤔Однако шансон существует и как отдельный жанр во Франции.

Именно здесь он зародился и, естественно, произошло это намного раньше, чем на нашей родине. Не говоря уже о том, что лагерная лирика и блатная романтика присущи исключительно русскому шансону 😁🤝🏻

Безусловно, сейчас я уже привык к употреблению этого слова, но каждый раз в голове мелькает мысль о том, что неправильный у них здесь шансон», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

  • У российского голкипера в прошлом сезоне было 17 матчей с 13 пропущенными голами.
  • В новом сезоне он ни разу не выходил на поле.

Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Pobedkin
1760705812
Пора Матвейке валить из Парижа.Сидя на скамейке на лингвистику потянуло.Срочно его в Галатасарай.
Ответить
Айболид
1760707916
Да , если "шансонье" без партаков - это не шансон .
Ответить
