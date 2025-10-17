Сафонов: «Во Франции неправильный шансон»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов снова поделился подробностями изучения французского языка.

«До сих пор не могу привыкнуть к некоторым повседневным словам во французском языке. И да, как вы поняли, это возвращение рубрики моего знакомства с французским 😊

Уже не помню, как я впервые встретил это слово, но точно помню, что был очень удивлeн, когда узнал, что слово «шансон» существует во французском. Мне казалось, что это узкая ниша, характерная в основном для России и СССР. И я был прав, но лишь отчасти.

Слово chanson переводится как «песня», то есть буквально каждое произведение во французском плейлисте – это шансон 🤔Однако шансон существует и как отдельный жанр во Франции.

Именно здесь он зародился и, естественно, произошло это намного раньше, чем на нашей родине. Не говоря уже о том, что лагерная лирика и блатная романтика присущи исключительно русскому шансону 😁🤝🏻

Безусловно, сейчас я уже привык к употреблению этого слова, но каждый раз в голове мелькает мысль о том, что неправильный у них здесь шансон», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.