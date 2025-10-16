Бубнов перечислил договорные матчи, в которых участвовал

Бывший динамовец Александр Бубнов вспомнил договорные игры со своим участием.

«Чтоб все знали. «Динамо» в 1980-м году должно было вылететь из Высшей лиги. Если бы не сыграли договорные матчи.

Три игры были договорными, совершенно точно. Это с минским «Динамо», киевским «Динамо» и «Араратом». С Хориком договорились. Причем им я решающий гол забил. А то вылетели бы.

И последняя игра с «Пахтакором». Соловьев договорился. Чтобы они сдали игру», – сказал Бубнов.