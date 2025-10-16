Введите ваш ник на сайте
Бубнов перечислил договорные матчи, в которых участвовал

Сегодня, 08:24

Бывший динамовец Александр Бубнов вспомнил договорные игры со своим участием.

«Чтоб все знали. «Динамо» в 1980-м году должно было вылететь из Высшей лиги. Если бы не сыграли договорные матчи.

Три игры были договорными, совершенно точно. Это с минским «Динамо», киевским «Динамо» и «Араратом». С Хориком договорились. Причем им я решающий гол забил. А то вылетели бы.

И последняя игра с «Пахтакором». Соловьев договорился. Чтобы они сдали игру», – сказал Бубнов.

  • В итоге «Динамо» в том сезоне финишировало на 14-м месте из 18 команд, опередив вылетевшие «Карпаты» и «Локомотив» на 2 и 3 очка.
  • Бубнов был в «Динамо» в 1974-1982 годах.
  • В 1983-1989 годах игрок выступал за «Спартак».

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Динамо Бубнов Александр
ScarlettOgusania
1760594861
Америку открыл Бубен - днище всегда в СССР играло договорняки под защитой кураторов из своего "силового ведомства", иначе не вылезали бы из пердива "водолазы"...((
