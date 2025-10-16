Бубнов перечислил договорные матчи, в которых участвовал

Бывший динамовец Александр Бубнов вспомнил договорные игры со своим участием.
«Чтоб все знали. «Динамо» в 1980-м году должно было вылететь из Высшей лиги. Если бы не сыграли договорные матчи.
Три игры были договорными, совершенно точно. Это с минским «Динамо», киевским «Динамо» и «Араратом». С Хориком договорились. Причем им я решающий гол забил. А то вылетели бы.
И последняя игра с «Пахтакором». Соловьев договорился. Чтобы они сдали игру», – сказал Бубнов.
- В итоге «Динамо» в том сезоне финишировало на 14-м месте из 18 команд, опередив вылетевшие «Карпаты» и «Локомотив» на 2 и 3 очка.
- Бубнов был в «Динамо» в 1974-1982 годах.
- В 1983-1989 годах игрок выступал за «Спартак».
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»