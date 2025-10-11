Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сафонов заявил, что не хочет возвращаться в Россию

Сегодня, 00:21

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов дал понять, что пока не планирует возвращаться в Россию.

– Если к вам с предложением придет «Спартак» и «Зенит», вы готовы вернуться в Россию?

– Мне бы не хотелось. Я уезжал за сложностями в дискомфортные условия. Странно от этих сложностей уезжать. Но любое предложение нужно рассматривать и смотреть, насколько заинтересован клуб. Сейчас «Краснодару» не нужен вратарь, например. Любое предложение надо рассматривать.

– Вы готовы остаться в «ПСЖ» и бороться за свое место?

– Я думаю, что нужно смотреть тогда, когда будет открыто трансферное окно. Я уделяю все свободное время и трачу много сил на то, чтобы изменить ситуацию. Я хочу показать, что достоин игрового времени.

  • Сафонов в «ПСЖ» год.
  • Парижане купили Матвея у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • В этом сезоне Лиги 1 у Сафонова 0 матчей.

Еще по теме:
Сафонов ответил на вопрос, кто сильнее – он или Доннарумма 3
Transfermarkt изменил стоимость Сафонова 6
Радимов отреагировал на выбор Сафонова капитаном сборной России 5
Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Победа России, новый тренер «Оренбурга», ЦСКА продлил контракт с Мойзесом и другие новости
01:36
Новый глава «Спартака» обозначил цель клуба на сезон
01:06
Умяров описал Карпина двумя словами
00:35
1
Сафонов заявил, что не хочет возвращаться в Россию
00:21
Реакция Мостового на победу России над Ираном
00:00
ФотоМелехин получил удар шипами в ухо – иранца за это не удалили
Вчера, 23:24
1
Боярский – в юбилей Бубнова: «Он для меня особенный и даже родной»
Вчера, 22:59
Карпин прокомментировал победу России над Ираном
Вчера, 22:48
2
63:8 – счет последних 20 матчей сборной России
Вчера, 22:23
4
Беспроигрышная серия сборной России достигла юбилейной отметки
Вчера, 22:10
6
Все новости
Все новости
«Монако» Головина уволил Адольфа Хюттера
Вчера, 21:54
1
Сафонов ответил на вопрос, кто сильнее – он или Доннарумма
Вчера, 17:46
3
Transfermarkt изменил стоимость Сафонова
Вчера, 14:30
6
Стало известно, когда Головин вернется в состав «Монако»
Вчера, 11:56
Сафонов рассказал, как относится к отсутствию игровой практики в «ПСЖ»
Вчера, 00:12
3
«Монако» Головина выбрал нового тренера
9 октября
Французскому клубу ради кубкового матча предстоит пролететь 17 тысяч километров
9 октября
Ради Ямаля готовы побить трансферный рекорд Неймара
8 октября
2
Сафонов раскрыл, что смотрит на ютубе
8 октября
2
Головин может получить в «Монако» нового тренера
6 октября
Лига 1. Мбаппе спас «Лилль» от поражения от «ПСЖ» (1:1)
5 октября
1
Агент Головина рассказал о восстановлении игрока
2 октября
Мостовой похвалил Сафонова: «Сидя на лавке, выиграл четыре трофея»
1 октября
7
Французский журналист сказал, что ждет Сафонова в «ПСЖ»
30 сентября
3
ФотоСафонов пошутил о статусе запасного в «ПСЖ»
30 сентября
4
Сафонов рассказал об адаптации в «ПСЖ»
30 сентября
2
Российского футболиста назвали достойным победы в «Золотом мяче»
29 сентября
3
Сафонов высказался об отсутствии игровой практики в «ПСЖ»
29 сентября
11
Хвича травмировался перед матчем с «Барселоной»
28 сентября
Лига 1. Гол украинца Забарного принес «ПСЖ» победу над «Осером» (2:0)
28 сентября
9
Лига 1. «Монако» без Головина проиграл «Лорьяну»
27 сентября
Стало известно, как голосовал российский выборщик обладателя «Золотого мяча»
27 сентября
6
Дембеле сообщил, кто первым поздравил его с «Золотым мячом»
27 сентября
Итоги голосования на «Золотой мяч»
27 сентября
Дешам назвал лучший момент в карьере – он связан с Россией
26 сентября
Сафонов рассказал о неожиданной мотивации учить французский язык
25 сентября
2
Бубнов не согласен с «Золотым мячом» Дембеле
25 сентября
5
ФотоСафонов посетил русскую баню в Париже
24 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 