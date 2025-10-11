Сафонов заявил, что не хочет возвращаться в Россию

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов дал понять, что пока не планирует возвращаться в Россию.

– Если к вам с предложением придет «Спартак» и «Зенит», вы готовы вернуться в Россию?

– Мне бы не хотелось. Я уезжал за сложностями в дискомфортные условия. Странно от этих сложностей уезжать. Но любое предложение нужно рассматривать и смотреть, насколько заинтересован клуб. Сейчас «Краснодару» не нужен вратарь, например. Любое предложение надо рассматривать.

– Вы готовы остаться в «ПСЖ» и бороться за свое место?

– Я думаю, что нужно смотреть тогда, когда будет открыто трансферное окно. Я уделяю все свободное время и трачу много сил на то, чтобы изменить ситуацию. Я хочу показать, что достоин игрового времени.