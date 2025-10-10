Черданцев исключил «Динамо» из числа претендентов на чемпионство

Комментатор Георгий Черданцев высказался о шансах «Динамо» на победу в РПЛ в этом сезоне.

– В «Динамо» сменилось руководство, отрыв от первого места составляет девять очков. В этом сезоне команда уже не претендует на чемпионство?

– Думаю, что да. Уже чисто математически. Можно тешить надеждами, что девять очков на дистанции отыгрываются. Но как я уже говорил про другие команды, это нужно, чтобы все команды вверху несколько раз подряд потеряли очки. Но в нашем чемпионате это невозможно.

И «Зенит» спотыкается на «Акроне». У нас нет ни одного матча, где фаворит выходит и гарантированно забирает три очка. Этот отрыв не отыгрывается не в силу того, что «Динамо» не может. А в силу того, что я не могу представить ситуацию, что все команды с первого по пятое места проиграют необходимое количество матчей.