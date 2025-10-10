Экс-директор «Спартака» назвал клуб РПЛ, в котором творится кошмар

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о состоянии «Динамо».

«В «Динамо» творится какой-то кошмар, даже обсуждать не хочется. Карпин пока не справляется. Он не может выстроить игру команды. Сзади полный бардак. Впереди есть хорошие футболисты вроде Бителло. Сколько пропускает «Динамо», это катастрофа… ЦСКА закинул им трeшку, «Локомотив» – пятeрку… Это просто никуда не годится. Проблема в организации игры.

Стоит ли менять тренера? Это пусть решает «Динамо». Карпин только пришeл, непонятно, что они теперь будут делать… Судя по уходу Гафина, решили начать с «головы». Посмотрим, к чему это всe приведeт», – сказал Шикунов.