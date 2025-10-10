Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-директор «Спартака» назвал клуб РПЛ, в котором творится кошмар

Экс-директор «Спартака» назвал клуб РПЛ, в котором творится кошмар

Сегодня, 08:42
2

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о состоянии «Динамо».

«В «Динамо» творится какой-то кошмар, даже обсуждать не хочется. Карпин пока не справляется. Он не может выстроить игру команды. Сзади полный бардак. Впереди есть хорошие футболисты вроде Бителло. Сколько пропускает «Динамо», это катастрофа… ЦСКА закинул им трeшку, «Локомотив» – пятeрку… Это просто никуда не годится. Проблема в организации игры.

Стоит ли менять тренера? Это пусть решает «Динамо». Карпин только пришeл, непонятно, что они теперь будут делать… Судя по уходу Гафина, решили начать с «головы». Посмотрим, к чему это всe приведeт», – сказал Шикунов.

  • «Динамо» занимает 8-е место в РПЛ с 15 очками после 11 туров.
  • Валерий Карпин возглавляет команду с июня этого года.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1760075896
а в спартаге как будто всё окей, да? только чунга-чанга тащит свинохвостых. барка сдулась, манфреда гыгыльда на лавку присела, лысый вандал на трибунах сидит, малышев сбежал, коня газпромовского назначили (дичь!), и продлевают денисова (ещё больше дичь!). в воротах максименка до сих пор. трёшку за 17 минут пропускают. а так в спартаке всё хорошо)
Ответить
Garrincha58
1760078027
Семак тоже не справляется, но никто не говорит об этом. Всех устраивает слабый и безвольный Зенит
Ответить
