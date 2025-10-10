Сафонов рассказал, как относится к отсутствию игровой практики в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал свой статус запасного в парижской команде.

«Нужно правильно все это воспринимать. Я не воспринимаю это как свою личную неудачу, просто как показатель того, что нужно продолжать работать.

Возможно, нужно где‑то больше уделять времени тренировочному процессу, больше сил оставлять, больше концентрироваться.

Плюс, отсутствие игровой практики дает больше возможности тренироваться. Поэтому во всем нужно находить плюсы.

Понятно, что если я не играю, то это для меня показатель, что нужно работать и что‑то менять», – сказал Сафонов.