Первый комментарий нового главы «Динамо»

Сегодня, 10:53
1

Новый председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев дал первый комментарий.

  • В последние годы Ивлев входит в консультативный совет «Динамо». Он прежде всего известен по работе в консалтинговой и аудиторской компании Ernst & Young. Ивлев возглавлял ее российский офис в течение 12 лет.
  • «Динамо» занимает 8-е место в РПЛ с 15 очками после 11 игр.
  • Предыдущий председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ушел в отставку 2 октября. Он занимал этот пост с января, а в клубе работал с 2019 года.

– Матч с «Локомотивом» (3:5) получился огненным, но результат и пять пропущенных мячей – не то, что радует динамовских болельщиков. Как вам игра?

– Матч с «Локомотивом» получился действительно очень интересным, но, к сожалению, результат огорчил всех динамовских болельщиков.

На самом деле проблемы в обороне очевидны.

Те пять мячей, которые мы получили, – это очередной тревожный сигнал к тому, что всему клубу надо больше работать над выстраиванием достойной линии обороны у команды.

– Какая задача стоит перед командой в этом сезоне? Будет ли она пересмотрена в связи с изменениями в руководстве? При назначении Карпина от него самого и от Дмитрия Гафина звучала фраза про цель – трофей.

– Сейчас у меня идет процесс ознакомления с тем, каким образом организована работа внутри клуба.

Несмотря на то, что я являюсь членом Консультативного совета, многие вещи, которые происходят внутри, требуют дополнительного изучения с моей стороны.

Если посмотреть на предыдущие игры «Динамо» в этом сезоне, мы видели, что временами у нас получалась игра. Но были и заметные разочарования.

И действительно, появляются точки, где мы должны конкретно менять свои подходы и улучшать игру.

В конечном итоге наша главная задача – создать реальный клуб-лидер, который будет радовать нас всех хорошей, качественной и, что важно, стабильной игрой.

Эмоциональные позитивные всплески – это, конечно, замечательно, но топ-клубу уровня РПЛ необходима стабильность результатов.

И тогда мы сможем говорить о том, что как лидирующий клуб российского футбола мы способны претендовать на трофеи.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1759828136
" МЫ будем жить теперь по-новому". Если он был в консультационном совете "Динамо",то нахрена ему время для изучения обстановки? Вот такие они,консультанты...Тем не менее,удачи,невзирая на скепсис.
Ответить
